7 января, православные отмечают Рождество Христово

В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличии от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа.

7 Семь благ Рождества

Число семь считается сакральным. Существует поверье, что сделавший семь благ в православное Рождество будет счастливо жить весь год и даже имеет право попросить у ангелов исполнения самого заветного желания. В этот день принято подавать семь милостынь ради счастья в грядущем году. Обычно это 7 одинаковых монет, подавать которые нужно тому, кто вызывает в душе искреннюю симпатию, сопровождая подаяние произнесенной про себя молитвой. Можно также подарить семь полезных подарков. Как правило, это были полотенца, отдавая которые, дарящий обязательно произносил слова: "Полотенца дарю, умирать погожу, добром зло исправлю, к счастью род мой (семью мою) направлю".

В Рождество мы приветствуют друг друга словами: "Христос родился!" и отвечаем на эти слова: "Славим Его!".

Приметы и суеверия

В Рождество особенную силу приобретают народные приметы и суеверия, как будто бы сама природа и каждый предмет пытаются нам что то подсказать: как жить, чего опасаться. Вот лишь некоторые из них.

Примета о достатке. Если Вы на Рождество потеряете какую -либо вещь, это означает что вас могут ждать убытки в следующем году. А вот если найдёте вещь да ещё какое нибудь ювелирное украшение, тогда к вам уже деньги мчатся на всех парусах!

Примета на удачу. Если Вы случайно за рождественским столом разлили чай или кофе (к спиртным это не относится), то это к приятным новостям и большому успеху для Всех ваших начинаний.

Денежные приметы на Рождество

В сочельник (с 7 по 19 января) посмотрите на природу. Если небо чаще всего усыпано звездами, либо часто идет снег, либо на деревьях много инея - год будет богатым, сытным, прибыльным. Если в сам день Рождества идет снег - примета очень хорошая и сулит удачный год.

Если в Рождество на небе красуется молодой месяц - год будет крайне неудачным в финансовом плане.

Самая денежная примета Рождества - она же традиция. В пирог запекается монетка - и кому достанется кусочек с монеткой, того ждет большая денежная удача в Новом Году.

Пусть монетка окажется именно в Вашем куске рождественского пирога!

В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие - родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы. Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У Него даже не было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища - Он родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.

Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: "Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях" (Лк 2,10-12). Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы (древние мудрецы) с востока.

Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну.

Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как Царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Но неужели так встречен был родившийся Христос? Святая церковь поет, что все творение Божие встречало Спасителя: ангелы принесли Ему пение, волхвы - дары, пастыри встретили Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева Мария. Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.