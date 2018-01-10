Домочадцев день, или Рождественский мясоед: история и традиции праздника
Новости Украины: 10 января отмечают День Рождественского мясоеда, который ранее не был праздничным днем - с него начинался длительный период, когда можно было есть мясо.
Мясоед не был праздничным днем, с него начинался длительный период определенного образа жизни православного крестьянина — времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину.
Следовательно, на столе появлялось мясо — в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: "Мясное — в мясоед, но постному — свой черед". В это время начиналась пора свадеб. Когда, как не в Мясоед, семьи молодых могли накрыть богатый стол для гостей? А поскольку Рождественский мясоед был долгим (он продолжался до Масленицы), времени для веселых брачных обрядов и застолий вполне хватало.
Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека. "Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится", — говорили люди. А накануне Домочадцева дня на Красную горку, которая была возле каждой деревни, приносили колья и вбивали их в землю.
Утром на горку приходили семьями: каждый повязывал на кол лоскуток ткани и загадывал желание. Продолжались в Мясоед и святочные гулянья. В домах собирались гости и играли в разные игры. Существовали и приметы на погоду для этого дня. Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.
Кроме того, в первые дни января было принято забивать скот. Итак, на столе появлялось мясо - в первую очередь, свинина.
Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: "Мясное - в мясоед, но постном - своя очередь". В это время начиналась пора свадеб. А поскольку Рождественский Мясоед был длинным (он продолжался до Масленицы), времени для веселых брачных обрядов и застолий вполне хватало.
Существовали и приметы на погоду в этот день.
- Считалось, что если в этот день скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.
- Приметы и поговорки Если в этот день не дует ветер и иней покрыл деревья, то год будет удачным и урожайным.
- Если сено в сарае покрылось инеем, то лето будет дождливым.
- Если снег пошел крупными пушистыми хлопьями – жди потепления.
- Если 10 января кружит метель, то летом будет много дождей.
- Если речная рыба начала бить хвостом и плескаться, то скоро закружит метель. Воробьи весело зачирикали под крышей, значит, скоро наступит потепление.
- Если кошка целый день спит, то скоро наступит тепло.
- Если собака на снег легла, а не в будке укрылась, то скоро закружит метель.
- Если в Домочадцев день соль отсыреет, то разразится ненастье.
- Если белье плохо сохнет, то в наступившем году уродится лен. Родившиеся 10 января отличаются постоянством. Они тянутся к семейному очагу. Носить им следует халцедон.
- Если в этот народный праздник заговорить соль и посыпать ею блюда, то год в семье пройдет без ссор.