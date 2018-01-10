Фриз призвала генпрокурора и главу СБУ взяться за ситуацию с Whisper

Народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз просит руководителей правоохранительных органов не допустить освобождения задержанного судна Whisper до завершения всех процедур его осмотра.

"Возвращаясь к теме задержания Whisper, который шел из Очамири (база ВМФ РФ в оккупированной Абхазии) якобы в Варну и был задержан украинскими ВМС и Госпогранслужбой. Вчера я указывала на обоснованные подозрения в наличии запрещенного груза на борту этого корабля, который должен был быть выгружен в море и направлен в Одессу. Сегодня эти подозрения получили больше оснований: о "всёпропало" в отношении Whisper заговорил военный пропагандистский канал ВС РФ "Звезда", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook, комментируя задержание в Черном море иностранного судна с контрабандой.

Депутат отметила, что официально обратилась к генеральному прокурору Украины и главе СБУ взять под личный контроль ситуацию и не допустить освобождения судна Whisper до завершения процедур осмотра всеми правоохранительными органами Украины. "Документально оформленное обращение согласно положениям регламента ВР будет сегодня направлено", - добавила И.Фриз.

Ранее парламентарий обратила внимание на то, что ввиду постоянных нарушений морского права российской стороной в портах Крыма, инцидент с Whisper не может быть исчерпан без детального расследования и судебного процесса.