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Фриз призвала генпрокурора и главу СБУ взяться за ситуацию с Whisper

Whisper
11:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Скриншот

Новости Украины: Нардеп Фриз просит генпрокурора и главу СБУ взять под личный контроль ситуацию с Whisper.

Народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз просит руководителей правоохранительных органов не допустить освобождения задержанного судна Whisper до завершения всех процедур его осмотра.

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"Возвращаясь к теме задержания Whisper, который шел из Очамири (база ВМФ РФ в оккупированной Абхазии) якобы в Варну и был задержан украинскими ВМС и Госпогранслужбой. Вчера я указывала на обоснованные подозрения в наличии запрещенного груза на борту этого корабля, который должен был быть выгружен в море и направлен в Одессу. Сегодня эти подозрения получили больше оснований: о "всёпропало" в отношении Whisper заговорил военный пропагандистский канал ВС РФ "Звезда", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook, комментируя задержание в Черном море иностранного судна с контрабандой.

Депутат отметила, что официально обратилась к генеральному прокурору Украины и главе СБУ взять под личный контроль ситуацию и не допустить освобождения судна Whisper до завершения процедур осмотра всеми правоохранительными органами Украины. "Документально оформленное обращение согласно положениям регламента ВР будет сегодня направлено", - добавила И.Фриз.

Ранее парламентарий обратила внимание на то, что ввиду постоянных нарушений морского права российской стороной в портах Крыма, инцидент с Whisper не может быть исчерпан без детального расследования и судебного процесса.

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Новости Украины, Whisper, Генпрокуратура, Ирина Фриз, Нардеп Фриз, СБУ, Украина.
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