Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Главы МИД Румынии и Украины проведут встречу в Черновцах Главы МИД Румынии и Украины проведут встречу в Черновцах
Новости: На Львовщине активисты перекрыли пункты пропуска в Польшу На Львовщине активисты перекрыли пункты пропуска в Польшу
Новости: Вида провел дебютный матч в составе "Бешикташа" Вида провел дебютный матч в составе "Бешикташа"
Новости: Популярные щедровки на Старый Новый год 2018 Популярные щедровки на Старый Новый год 2018

Адвокаты Януковича разъяснили, почему не явились в суд

Суд по делу Януковича
12:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Укринформ

Новости Украины: Адвокаты Януковича в РФ работают со свидетелями защиты по делу о госизмене.

Защитники экс-президента Украины Виктора Януковича в РФ работают со свидетелями, которых планируют вызвать в Оболонский районный суд Киева по делу о государственной измене своего клиента, сообщил адвокат Виталий Сердюк.

"Это ряд простых служащих и лица, которые проходили службу в правоохранительных органах, это и высшие должностные лица, которые незаконно были отстранены от власти в феврале 2014 года, что повлияло на негативное развитие событий, в том числе, потерю Украиной Крыма", - сказал В.Сердюк телеканалу "112. Украина" в среду.

Саакашвили прибыл на допрос в СБУ и дал комментарий по делу Ноздровской
Саакашвили прибыл на допрос в СБУ и дал комментарий по делу НоздровскойЧитать полностью

Защитник отметил, что в суд, который должен был провести очередное заседание 10 января, действительно были предоставлены билеты, которые свидетельствуют об отбытии адвокатов В.Януковича в Турцию и Польшу.

"Мы действительно предоставляли билеты, это было по состоянию на 7 января. Мы были в отпуске. Мы были отозваны для обеспечения принципа доминирования интересов клиента и начали работать со свидетелями. Сейчас мы находимся на территории РФ, где работаем с нашими согражданами, которые также преследуются в Украине по политическим мотивам и не могут попасть на ее территорию, но выразили желание выступить в суде в качестве свидетелей и рассказать об обстоятельствах, которые им известны как очевидцам событий февраля 2014 года", - пояснил он.

Адвокат также рассказал, что лично встречался с В.Януковичем. "Его позиция неизменна, он настаивает на необходимости предоставить ему возможность официально, под присягой, в соответствии с требованиями Европейской конвенции выступить перед судом и перед нашими согражданами, и ответить на все вопросы. Это касается как "дела о потере Крыма", так и по "делу Майдана", - указал он.

В.Сердюк отметил, что адвокаты В.Януковича планируют принимать участие в следующем заседании Оболонского райсуда 17 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Адвокаты Януковича, Виктор Янукович, Киев, Оболонский суд, РФ, Суд, Суд над Януковичем, Суд по делу Януковича.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Прогноз погоды в Украине на 10 января: ожидается мороз без осадков Все село пришло на похороны юристки Ноздровской Порошенко внес изменения в закон о телерадиовещании на Донбассе

Последние новости

Вместо Додона: в Молдове подписан закон о борьбе с пропагандой РФ Морские черепахи могут исчезнуть из-за глобального потепления Гимнастка Ризатдинова показала, как тренируется вместе со своим малышом (Видео)
Сегодня читают
01 Десять советов от диетологов, которые помогут похудеть без диет
02 Во Франции модернизируют один из лучших танков мира Leclerc (Видео)
03 Что необходимо знать о новом украинском автобусе от корпорации "Эталон" (Видео)
04 НБУ разделил банки на три категории (таблица)
05 Суд Амстердама заморозил активы Ахметова
Новости сегодня
12:12 "Челси" - "Арсенал": прогнозы букмекеров на матч 1/2 финала Кубка лиги
12:12 Пять эффективных методов очищения поджелудочной железы после праздников
12:07 Экспертиза обнаружила ДНК Россошанского на теле Ноздровской
11:58 Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба
11:55 Фриз призвала генпрокурора и главу СБУ взяться за ситуацию с Whisper
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Саакашвили допросили по делу о расстрелах на Майдане Саакашвили допросили по делу о расстрелах на Майдане
Новости: В РФ заявили о "суверенном праве" размещать С-400 в Крыму В РФ заявили о "суверенном праве" на С-400 в Крыму
Новости: Адвокаты Януковича разъяснили, почему не явились в суд Адвокаты Януковича разъяснили, почему не явились в суд
Новости: Домочадцев день, или Рождественский мясоед: история и традиции праздника Домочадцев день, или Рождественский мясоед: история и традиции праздника
Добавить комментарий
0