Адвокаты Януковича разъяснили, почему не явились в суд

Защитники экс-президента Украины Виктора Януковича в РФ работают со свидетелями, которых планируют вызвать в Оболонский районный суд Киева по делу о государственной измене своего клиента, сообщил адвокат Виталий Сердюк.

"Это ряд простых служащих и лица, которые проходили службу в правоохранительных органах, это и высшие должностные лица, которые незаконно были отстранены от власти в феврале 2014 года, что повлияло на негативное развитие событий, в том числе, потерю Украиной Крыма", - сказал В.Сердюк телеканалу "112. Украина" в среду.

Защитник отметил, что в суд, который должен был провести очередное заседание 10 января, действительно были предоставлены билеты, которые свидетельствуют об отбытии адвокатов В.Януковича в Турцию и Польшу.

"Мы действительно предоставляли билеты, это было по состоянию на 7 января. Мы были в отпуске. Мы были отозваны для обеспечения принципа доминирования интересов клиента и начали работать со свидетелями. Сейчас мы находимся на территории РФ, где работаем с нашими согражданами, которые также преследуются в Украине по политическим мотивам и не могут попасть на ее территорию, но выразили желание выступить в суде в качестве свидетелей и рассказать об обстоятельствах, которые им известны как очевидцам событий февраля 2014 года", - пояснил он.

Адвокат также рассказал, что лично встречался с В.Януковичем. "Его позиция неизменна, он настаивает на необходимости предоставить ему возможность официально, под присягой, в соответствии с требованиями Европейской конвенции выступить перед судом и перед нашими согражданами, и ответить на все вопросы. Это касается как "дела о потере Крыма", так и по "делу Майдана", - указал он.

В.Сердюк отметил, что адвокаты В.Януковича планируют принимать участие в следующем заседании Оболонского райсуда 17 января.