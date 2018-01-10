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Экспертиза обнаружила ДНК Россошанского на теле Ноздровской

Вячеслав Аброськин
12:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На теле Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Россошанского, заявил первый замглавы Нацполиции.

На теле юриста Ирины Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Юрия Россошанского, заявляет первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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"Результаты проведения экспертизы ДНК: на потерпевшей были обнаружены частицы, которые принадлежат подозреваемому", - сказал В.Аброськин на брифинге в среду в Киеве.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Ю.Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

9 января Вышгородский районный суд Киевской области избрал Ю.Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 8 марта включительно. Данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киевской области.

Ю.Россошанский работает водителем ПАО "Киевоблэнерго", ранее несудимый.

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Новости Украины, Вячеслав Аброскин, Дело Ноздровской, ДНК, Ирина Ноздровская, Нацполиция.
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