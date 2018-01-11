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Кабмин рекомендует отмечать ряд государственных праздников 4 выходными

Кабмин
12:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Кабинет Министров Украины на заседании установил перечень праздничных и нерабочих дней в 2018 году.

Кабинет Министров Украины рекомендует сделать выходными 8-11 марта для празднования Международного женского дня, 28 апреля – 1 мая – Дня труда, 28 июня – 1 июля – Дня Конституции, 22-25 декабря – Рождества христиан западного обряда, 29 декабря 2018 года – 1 января 2019 года – нового года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве. Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, рабочие дни с 9 марта - на 3 марта, с 30 апреля на 5 мая, 29 июня на 23 июня, с 24 декабря на 22 декабря и с 31 декабря на 29 декабря.

Календарь 2018: праздники и выходные дни в Украине

Национальный банк определяет специальный режим работы банков в указанные дни.

Как сообщалось, 16 ноября 2017 года Верховная Рада внесла в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Католическое Рождество 25 декабря, исключив из этого перечня выходной день 2 мая.

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Новости Украины, Выходные дни в Украине 2018, Государственные праздники, Кабмин, Нерабочие дни, Праздники.
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