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Популярные гадания на Старый Новый год 2018

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Гадание на Старый Новый год
11:29 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Самые популярные украинские гадания на Старый Новый год, которые помогут узнать вашу судьбу.

В ночь с 13 на 14 января в Украине будут праздновать Старый Новый год. С давних времен предки-славяне, которые верили в потусторонние силы, любили гадать в эти дни. Наведем же несколько распространенных способов гадания.

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Приглашение на ужин

Девушка накрывает стол для "возлюбленного", ставит два прибора, хлеб, соль и ложки (вилки и ножи класть нельзя). Около полуночи девушка садится за стол и говорит: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать". И во сне ей является жених.

Подслушивания

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Гадающий идет под чужие окна и подслушивает разговор. В зависимости от того, кто говорил: молодой или старый; трезвый или пьяный, и был ли разговор веселым или неприятным, гадающий предрекает себе мужа молодого или старого; трезвенника или пьяницу, и жизнь веселую и беззаботную, или тяжелую и неприятную.

Гадание на гребне

Перед сном положите под подушку гребешок, при этом приговаривая: "Суженый мой ряженый, расчеши мне голову!". Тот, кто во сне будет чесать голову, тот и будет суженым.

Окличка

Девушка вечером или ночью выходит из дома и у первого встречного мужчины спрашивает: “Как ваше имя?” и внимательно разглядывает незнакомца. Считается, что будущий жених будет иметь то же имя и ту же красоту, что и опрошенный.

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Гадание воском

Перед сном, уже за полночь, возьмите воск и им напишите на небольшом зеркале свое желание или имя любимого человека. Положите его под подушку и скажите: “Приснись, суженый, приди, ряженый”. Если вам приснится любимый, или же то, что вы задумали, все будет так, как вы хотите. Такое гадание можно проводить и в ночь, когда месяц полный.

Гадания на бумаге

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Возьмите бумажный лист и скомкайте его. Положите скомканный лист на дно перевернутой тарелки или блюдца и подожгите. После этого блюдце со сгоревшей бумагой поднесите к стене и осторожно поворачивайте, пока на стене не обозначится какая-либо тень, по очертаниям которой и судят о ближайшем будущем.

Гадание с цепочкой

Когда все уснут, необходимо взять золотую цепь, потереть меж ладоней, подержать в правой руке, потрясти и бросить на стол. Образовался круг – ожидаются замкнутые неприятности; полоса – везение; узел – трудности и болезни; треугольник – любовные успехи; бант – свадьба; змея – предательство; сердце – любовь.

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