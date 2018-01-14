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14 января православные отмечают великий праздник - Обрезание Господне

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Обрезание Господне
10:33 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Сегодня, 14 января, православные верующие отмечают великий праздник православной церкви - Обрезание Господне.

Верующие празднуют событие, которое совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова. С IV века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — Обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа. И теперь празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова - то есть 14 января по новому стилю.

История праздника 

Обрезание Господне считается великим праздником православной церкви. Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться.

Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф, мнимый отец Иисуса, естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус (Спаситель) — совершили этот обряд.

Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Потому что Тора предписывает иудеям совершать обрезание в знак обозначения себя как богоизбранного народа. Православные христиане благочестиво признают за иудеями это право богоизбранности, поэтому они с благоговением празднуют этот христианский праздник Обрезания Господня.

Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны. Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

Обрезание Господня: приметы и что нельзя делать

Обрезание крайней плоти символизировало исполнение завета, данного Богу. После обрезания младенец считался уже полноправным человеком.

До перехода на новый календарь праздник Обрезания Господня совпадал с Новым годом, а потому активно не праздновался. В этот день церковь также почитает Василия Великого. На Васильев день существовали свои приметы:

  • если на Василия ветер, будет урожай орехов в лесах;
  • если сильный мороз и снег, то урожай зерновых обеспечен;
  • если же на Василия тепло и снега нет, на большой урожай рассчитывать не стоит.

В этот день, 14 января, крестьяне ходили из хаты в хату, поздравляли с наступлением нового года, за это хозяева одаривали их пирогами и другими вкусностями.

14 января отмечали Щедрый вечер и пели щедривки. Щедрый вечер разделял святки на святые вечера (до 14 января) и страшные вечера (с 15 до 19 января). В страшные вечера девушки обычно стараются узнать свое будущее с помощью святочных гаданий.

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Новости Украины, 14 января, Обрезание Господне, Православные, Праздник, Религия, Старый новый год, Украина, Церковь.
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