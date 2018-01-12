Национальный совет: Бороться с пропагандой можно только в правовом поле

Новогодние эфиры отечественных телевизионных вещателей снова вызвали дискуссию вокруг проблемы способности отечественной медиаиндустрии к реформам, способности и желанию быть открытыми к сегодняшнему запросу нового общества на качественный контент. В Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в январе поступило много обращений относительно показов отдельных фильмов, контента и идеологического направления телепрограмм и концертов. Учитывая существующее состояние украинского медиарынка, которое является предметом информационной безопасности и стандартов свободы слова, регулятор обратился к Парламенту с требованием внести изменения и уточнения в действующие законодательство.

На своём официальном сайте Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания опубликовал соответствующее заявление.

Заявление включает следующие пункты:

1. Регулятор предлагает Парламенту дать четкое разъяснение, как реагировать на трансляцию советского фильма, который был создан до 1991 года, с участием лица, которое создает угрозу нацбезопасности, а прокатное удостоверение на это кинематографическое произведение не отменено.

Регулятор ссылается на то, что пользуясь этим обстоятельством, многие телеменеджеры предлагают зрителю вместо качественного и разнообразного развлекательного ассортимента навязчивую, устарело раздражающую и с политическим привкусом трансляцию фильмов. Таким образом кино превратились в средство борьбы.

2. Национальный совет предлагает Парламенту урегулировать проблему совместного кинопроизводства с страной-агрессором.

Регулятор настаивает на необходимости определения термина "совместное производство" и четких норм по распространению продукции совместного производства в профильном законе.

Нацсовет отмечает, что существующее на сегодняшний день определение кинематографического произведения дает возможность отечественным телеканалам и производителям из РФ манипулировать исходными данными и, таким образом, любой фильм можно отнести к совместному производству. "То есть отметить определенное количество творческих работников, технического персонала, расходы, локации - и фильм автоматически становится национальным, даже если там есть только "русский мир" с неидентифицированными городами и персонажами, живущих неизвестно в какой стране".

3. Нацсовет предлагает Парламенту применить мировую практику и внести наказание за выступления украинских артистов и деятелей культуры в стране-агрессоре.

По мнению регулятора - это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность, а также ограничение их участия в эфире.

4. Нацсовет предлагает Парламенту пересмотреть норму, чтобы переходный период по языковым квотам на телевидении завершился не позднее чем в марте-апреле 2018 года, а не в октябре.

По мнению регулятора, сокращение переходного периода активизирует телеканалы позаботиться о качестве эфира.

Как отмечает регулятор, переходный период предусмотрен для чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи и увеличили выход собственного продукта. Но некоторые каналы, как указывается в заявлении, "не ориентированы на качественные преобразования - они оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечивают соблюдение законодательных требований". Таким образом, существующая ситуация продлится до октября, телеканалы не будут спешить саморегулировать этот процесс, и зритель всё это время будет получать "неграмотный и непрофессиональный контент".

5. Нацсовет предлагает Парламенту ввести законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями.

Как отмечает регулятор - это явление сегодня приобрело большой размах и оно нивелирует журналистику, отвергает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы.