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Для полиции Киева британцы провели спецтренинги

Нацполиция
22:17 Пт, 12 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Британцы провели тренинг для следственных и оперативных подразделений полиции Киева.

Представители Великобритании в Украине провели учебный курс для следственных и оперативных подразделений киевской полиции.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева, для украинских правоохранителей разработали специальную программу с учетом специфики их работы.

На тренинге показали особенности проведения следственных действий на месте преступления. Представители каждого из подразделений попробовали себя в роли свидетелей, запоминали и изображали татуировки.

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Международный офицер связи по борьбе с преступностью Патрик Торкингтон рассказал о распространенных видах организованной преступности в Великобритании. Он подчеркнул, что такие тренинги очень важны для полицейских:

"Чтобы узнать что-то полезное и использовать это в дальнейшей деятельности, мы постоянно предоставляем практическую помощь Украине. В том числе в расследовании фактов коррупции и отмывания денег на международном уровне ", - рассказал он.

В свою очередь начальник отдела международного сотрудничества главного управления полиции г.Киева Владимир Щерба отметил, что обмен опытом является принципиально важным вопросом для профессиональности украинских полицейских.

По завершению мероприятия участникам вручили сертификаты и предложили оставить отзыв о впечатлениях от тренинга, а также высказать идеи по совершенствованию таких мероприятий в анкетах.

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Новости Украины, Великобритания, Нацполиция, Тренинги, Украина, Учебный курс.
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