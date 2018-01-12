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МИД будет работать с УГКЦ на мировой арене о признании Голодомора геноцидом

Память жертвам Голодомора
22:46 Пт, 12 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД будет координировать с УГКЦ усилия по признанию мировым сообществом Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Министерство иностранных дел Украины будет координировать с Украинской греко-католической (УГКЦ) церковью усилия по признанию мировым сообществом Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщили  в пресс-службе МИД Украины, 12 января 2018 года в МИД Украины во время встречи начальника Управления по вопросам зарубежного украинства и гуманитарного сотрудничества Ларисы Дир с секретарем Синода епископов УГКЦ, администратором Патриаршей курии УГКЦ владыкой Богданом (Дзюрахом) были обсуждены пути и возможности сотрудничества в гуманитарной плоскости.

Подчеркивается, что гуманитарное сотрудничество важно для решения наиболее острых социальных проблем Украины во время вооруженной агрессии со стороны РФ.

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В этой связи отмечена важная роль гуманитарной инициативы Папы Римского Франциска "Папа для Украины", которая является наиболее масштабным гуманитарным проектом католической церкви, реализуемым с целью поддержки украинского государства в условиях, которые Понтифик охарактеризовал как "войну", приносящую большие страдания населению.

Также сказано, что существенный вклад принадлежит международному благотворительному фонду "Каритас Украины", который помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах - переселенцам, жителям буферной зоны, представителям других уязвимых групп населения, которые нуждаются в защите и поддержке (программы фонда финансируются, в частности, правительствами ФРГ, Польши, Нидерландов, Японии, США, Европейским Союзом (Европейская Комиссия по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи), ”Каритас” ФРГ, Австрии, Польши, Испании, Норвегии, Чехии, инициативой "Папа для Украины").

”Особое внимание в ходе встречи уделено координации мероприятий, связанных с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 гг. в Украине, которые направлены на признание мировым сообществом Голодомора 1932-1933 гг. в Украине геноцидом украинского народа, распространение правдивой информации о "Житнице Европы", население которой понесло миллионные потери вследствие искусственно организованного голода. Указанные мероприятия будут проходить на протяжении 2018 года”, - подчеркнули в МИД.

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Новости Украины, Геноцид, Голодомор, МИД Украина, УГКЦ, Украина.
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