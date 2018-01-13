В КГГА назвали число киевлян, получивших прививку от кори

За два дня, 10 и 11 января, от кори привито 2 тыс. 223 киевлян - как взрослые, так и дети. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Я благодарю киевлян, особенно родителей маленьких жителей столицы, за такой сознательный подход, а также медиков за активизацию разъяснительной работы и всестороннюю поддержку мероприятий, которые внедряет Киевская городская государственная администрация во время роста уровня заболеваемости корью", - сказал она, напомнив, что сейчас введен режим ежедневной работы кабинетов прививок.

Напомним, что ранее и. о. министра здравоохранения призвала родителей вакцинировать от кори своих детей. По ее словам, ресурсы для это имеются. В то же время Лутковская попросила Минздрав начать информировать о важности вакцинации детей против кори.

По последним данным, в Киеве корью заболели 74 человека, среди них 57 детей.

В связи со вспышкой кори в некоторых областях Украины решили продлить каникулы школьникам. Также введен запрет на посещение школ и детских садов детям, которые не вакцинированы.

Вспышка кори была зафиксирована осенью 2017 года. По данным Минздрава, в стране уже в 70 раз больше заболевших корью по сравнению с прошлым годом – свыше 2000 человек. Показания наиболее частых заболеваний фиксируют в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. При этом более половины заболевших – дети от одного года до восьми.

Врачи подчеркивают, что единственный надежный способ защититься от кори (как для детей, так и для взрослых) – вакцинация. Она не защищает от вируса на 100%, однако значительно снижает возможность заражения и смягчает протекание болезни.