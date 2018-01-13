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В КГГА назвали число киевлян, получивших прививку от кори

КГГА
11:09 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За два дня прививки от кори получили более 2 тыс. киевлян, сейчас введен режим ежедневной работы кабинетов прививок.

За два дня, 10 и 11 января, от кори привито 2 тыс. 223 киевлян - как взрослые, так и дети. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Я благодарю киевлян, особенно родителей маленьких жителей столицы, за такой сознательный подход, а также медиков за активизацию разъяснительной работы и всестороннюю поддержку мероприятий, которые внедряет Киевская городская государственная администрация во время роста уровня заболеваемости корью", - сказал она, напомнив, что сейчас введен режим ежедневной работы кабинетов прививок.

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Напомним, что ранее и. о. министра здравоохранения призвала родителей вакцинировать от кори своих детей. По ее словам, ресурсы для это имеются. В то же время Лутковская попросила Минздрав начать информировать о важности вакцинации детей против кори.

По последним данным, в Киеве корью заболели 74 человека, среди них 57 детей.

В связи со вспышкой кори в некоторых областях Украины решили продлить каникулы школьникам. Также введен запрет на посещение школ и детских садов детям, которые не вакцинированы.

Вспышка кори была зафиксирована осенью 2017 года. По данным Минздрава, в стране уже в 70 раз больше заболевших корью по сравнению с прошлым годом – свыше 2000 человек. Показания наиболее частых заболеваний фиксируют в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. При этом более половины заболевших – дети от одного года до восьми.

Врачи подчеркивают, что единственный надежный способ защититься от кори (как для детей, так и для взрослых) – вакцинация. Она не защищает от вируса на 100%, однако значительно снижает возможность заражения и смягчает протекание болезни.

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Новости Украины, Валентина Гинзбург, Департамент здравоохранения, КГГА, Киевляне, Корь, Прививки, Украина.
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