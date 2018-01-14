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Умеров рассказал, что нужно сделать для спасения Ханского дворца

Ильми Умеров
11:33 Сегодня Телеграф
http://www.pravda.com.ua
Фото: Укринформ

Новости Украины: Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что для спасения Ханского дворца надо просить международной помощи.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму нужно просить международной поддержки.

Об этом он сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".

"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", - подчеркнул Умеров.

Как известно, в аннексированном Россией Крыму проводят работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку.

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

Также в социальных сетях прошла кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

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Новости Украины, Ильми Умеров, Крым, Меджлис, Разрушение, Ханский дворец.
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