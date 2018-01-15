Порошенко помилует женщину, совершившую преступление против Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время примет решение о помиловании женщины, которая совершила преступление против Украины, в рамках продолжения работы по освобождению украинских заложников, который находятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"В ближайшие часы, в ближайшее время, президент Украины пойдёт на то, чтобы помиловать одну женщину, которая осуществила очень серьезное преступление против государства Украины", - сообщила И. Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

По ее словам это необходимо, для продолжения работы по освобождению "в первую очередь наших военнослужащих, которые достаточно долго удерживаются на оккупированных территориях".

Как сообщалось, 10 января 2018 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) запланировали на 18 января встречу для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена. "Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа (обмена – ред)", - сказала В.Лутковская.