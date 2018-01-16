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Под Радой произошли столкновения между митингующими и правоохранителями

Охрана правопорядка в Киеве, 16.01.2018
12:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: МВД

Новости Украины: Один правоохранитель пострадал в результате стычки под Радой, одного участника акции доставили в полицию.

Один правоохранитель пострадал в результате инцидента возле Верховной Рады, одного участника акции задержали и доставили в отделение полиции, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

По информации полиции, около 11.00 у стен Верховной Рады митингующие подожгли принесенные ими пять автомобильных шин. Полиция разъясняла участникам акции неправомерность такого поведения, а работники ГСЧС пытались потушить подожженные шины.

"В это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы", - подчеркнули в полиции.

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В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение общественного порядка в полицию доставлен один участник акции.

По состоянию на 11.30 шины удалось потушить. В настоящее время ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме.

По словам очевидцев, зачинщиками конфликта были не участники марша "Стоп реванш", а активисты из палаточного городка, разбитого возле Верховной Рады. Они пришли с шинами на улицу Грушевского, где проходил мирный митинг, и спровоцировали стычки.

"Стоп реванш": под Радой проходит митинг

Как сообщалось, между митингующими под зданием Верховной Рады и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка после того, как участники акции попытались сжечь флаг РФ.

У здания парламента во вторник утром проходит акция под названием "Стоп реванш" с требованием принятия ряда законов по деоккупации Донбасса, введения санкций против российских компаний, принятия законопроекта об Антикоррупционном суде. Также среди требований выступающих - привлечение к ответственности ряда политиков, "связанных с предыдущей властью".

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Новости Украины, Верховная Рада, Киев, МВД, Митингующие, Полиция, Правоохранители.
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