242 дня героической обороны: Украина сегодня чтит память "киборгов" (Видео)

Героическая оборона аэропорта длилась 242 дня. Вооруженные силы Украины опубликовали ко Дню памяти "киборгов" трогательное видео. Напомним, бои за установление контроля над аэродромом донецкого международного аэропорта, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими силовиками и незаконными вооруженными формированиями с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и много других. Многих из них отметили государственными наградами, некоторых – посмертно. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". 21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны. По официальным данным, защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 военных. После разрушения старого и нового терминалов аэропорта (оборона которых длилась 242 дня) украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окружающие села.