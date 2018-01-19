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Стали известны подробности тайного отпуска Порошенко на Мальдивах

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00:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Президент и его гости в течение семи дней и шести ночей отдыхали на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле.

Во время неафишированного рождественского отдыха на Мальдивах с 1 по 8 января президент Петр Порошенко арендовал отдельный остров. Об этом говорится в расследовании «Mr Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко» программы «Схемы», пишет Радио Свобода.

Из достоверных источников журналистам стало известно, что президент и его гости в течение семи дней и шести ночей отдыхали на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, который состоит только из частных вилл посреди Индийского океана. 2 детей и 8 взрослых, среди которых украинский президент, поселились на самой дорогой вилле курорта owner's Villa (Private Island), расположенной на отдельном острове.

Кроме основной виллы с бассейном здесь также есть гостевая вилла, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе и частный пляж.

Из достоверных источников «Схемам» удалось узнать, что аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила 46 тысяч долларов в сутки. Таким образом, подсчитали журналисты, во время отдыха Порошенко стоимость проживания за 6 ночей обошлась в 276 тысяч долларов.

Были и дополнительные расходы на острове на развлечения и питание, стоимость которых составляла всего 37 550 долларов. Учитывая это, а также перелет на чартере с ожиданием самолета на Мальдивах, который стоил 188 тысяч долларов (или 154 тысячи евро), Петр Порошенко потратил на недельный рождественский отпуск на экзотических островах не меньше 500 тысяч долларов, что более 14 миллионов гривень.

 

В ответе на запрос программы о выезде Петра Порошенко за границу в Администрации президента отметили, что это был «короткий отдых: «Эту поездку он оплатил сам из собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации».

В офисе Порошенко также отметили, что все данные о президентской деятельности размещаются на официальном сайте, вместе с тем, решение о том, что информация про эти поездки (на Мальдивы, а также в государственную резиденцию Гута на Ивано-Франковщине в декабре прошлого года – ред.) будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности».

 

Впрочем, в Администрации президента и лично сам глава государства избежали ответов на вопрос о том, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета. Также неизвестно, встречался ли Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил ли он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета.

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Новости Украины, Коррупция, Мальдивы, Отдых, Петр Порошенко, Украина.
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