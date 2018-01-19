МОН: ВУЗы не могут отправлять студентов на "дистанционку"

Минобразования Украины опубликовало официальную позицию по организации учебного процесса в вузах из-за проблем с отоплением помещений университетов. Об этом говорится на сайте МОН.

"Согласно действующему законодательству, при любых условиях, в том числе климатических, заведение высшего образования не может заменять аудиторное обучение дистанционным. В учреждениях высшего образования используются различные формы работы течение года. Кроме занятий в аудиториях - практика, подготовка курсовых и дипломных работ. Учреждение высшего образования в пределах собственной академической автономии может само определять последовательность, когда и какие формы работы будут применяться. Однако, как бы заведение ни структурировало обучения, количество запланированных аудиторных часов должна быть одним и тем же. То есть возможен перенос внеаудиторных занятий на зимний период, а аудиторных - на весенний и летний без потерь для обучения", - говорится в сообщении.

В министерстве также признали, что в украинских вузах существует проблема с энергоэффективностью. Старые помещения требуют капитальных ремонтов, чтобы ресурсы на их содержание (в том числе отопление) использовались разумно.

Отмечается, что МОН совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) внедряют проект "Высшее образование Украины", направленный на улучшение энергоэффективности университетов и обновление их научного оборудования общей стоимостью 160 млн евро.

Сейчас, по сообщению ведомства, начинается первая очередь проекта, и в 7 вузах будут проводить серьезные меры для энергосбережения и оптимизации управленческих процессов энергопотребления. Всего за время первого этапа работы планируют осуществить в почти 150 зданиях.

В министерстве отметили, что о ситуации в Национальном университете им. Шевченко, который по сообщению СМИ, перевел на дистанционную форму обучения студентов из-за долга за отопление помещений, что вуз уже дал разъяснение. Проректор КНУ имени Шевченко Владимир Бугров подробно разъяснил причины, по которым в рамках университета было принято решение о соответствующем планировании. Он подчеркнул, что все счета учреждения за коммунальные услуги оплачены, а соответствующее планирование обучения имеет место по двум причинам: "Первое - чтобы студенты уходили на зимние каникулы, сдав сессию, и поэтому первый семестр заканчивается включительно с сессией 31 декабря. Второе - снизить пребывание в корпусах в зимний период, когда корпуса (университета - прим. ред.) на Выставочном центре холодные".

Сейчас Министерство образования и науки Украины направило письмо в учреждения высшего образования с просьбой предоставить информацию о планировании обучения в учреждениях.