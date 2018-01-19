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Евросоюз требует освобождения всех политзаключенных в Крыму

ЕС
12:25 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: ЕС не признает приговор Балуху и требует освобождения всех пленников Кремля в Крыму.

Евросоюз заявляет об очередных нарушениях прав человека в Крыму, не признает приговор украинскому активисту Владимиру Балуху и требует немедленного освобождения всех незаконно заключенных на территории аннексированного Россией полуострова украинских граждан.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Европейской службы внешней деятельности, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

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"Владимир Балух, который выступал против нелегальной аннексии Крымского полуострова Россией, осужден на три года и семь месяцев заключения судом на территории полуострова, юрисдикции которого ЕС не признает", - отмечается в заявлении.

Также в ЕС требуют оказать надлежащую медицинскую помощь крымскотатарскому активисту Бекиру Дегерменджи, который был заключен в ноябре 2017 года и состояние здоровья которого является тяжелым.

"Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на полуостров. Евросоюз ожидает, что все противоправно удерживаемые украинские граждане на нелегально аннексированном полуострове и в России будут освобождены как можно быстрее", - отмечается в заявлении.

В ЕС в очередной раз заверили в продолжении политики полного непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя.

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Новости Украины, Владимир Балух, ЕС, Крым, Пленники в Крыму, Политзаключенные, РФ.
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