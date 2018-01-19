Минюст создаст реестр должников по алиментам

Министерство юстиции Украины создаст в 2018 году реестр должников по алиментам ,а в начале февраля вступит в силу закон об усилении ответственности злостных неплательщиков алиментов.

Как рассказал на пресс-конференции в пятницу заместитель министра юстиции Сергей Шкляр, на протяжении 2017 года органы Государственной исполнительной службы взыскали более 2,1 млрд грн в пользу госбюджета, из которых 800 млн грн – исполнительный сбор. Отдельное направление в работе исполнительной службы это борьба со злостными неплательщиками алиментов и в минувшем году госисполнители Минюста взыскали более 2,4 млрд грн задолженности по алиментам в пользу 576 тыс. детей.

С.Шкляр напомнил, что Минюст разработал законопроект об усилении ответственности злостных неплательщиков алиментов, и этот документ поддержала Верховная Рада, и подписал президент, и 6 февраля этого года он вступит в силу.

Говоря о планах министерства на 2018 год, заместитель директора департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев рассказал: "Будет создан и будет функционировать реестр должников по алиментам, как составляющая часть реестра должников, который уже успешно работает, и все граждане могут ознакомиться с данными в этом реестре".

"Те, кто не платит алименты, будут известны, и эта информация будет доступна всем. Мы должны приучить граждан, и должников по алиментам в частности, что не платить долг по алиментам мало того, что незаконно, но и позорно, и они это должны понимать", - подчеркнул А.Воробьев.

Он также рассказал, что Минюст в 2018 году запустит систему проверки качества предоставления услуг в органах Государственной исполнительной службы.

"Для этого мы планируем создавать группы, которые будут выезжать инкогнито… проверять качество предоставления услуг граждан", - отметил замдиректора департамента.

Кроме того, по его словам, планируется создать сервисные центры Государственной исполнительной службы, создать путеводитель исполнительного производства "Я имею права на исполнение решения суда", популяризировать добровольное решение судебных решений. А для обновления кадрового состава, как отметил А.Воробьев, будет запущен проект постоянного обучения и аттестации госслужащих органов Государственной исполнительной службы.