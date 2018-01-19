Православные христиане и греко-католики сегодня, 19 января, отмечают Крещение Господне, одной из традиция является купание в крещенской проруби.

Богоявление (Крещение) - третий и последний большой праздник рождественско-новогоднего цикл. Украинцы отмечают Крещение Господне или Богоявление. Одна из традиций этого праздника – крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордань, и массовое купание в ней. Первая порция "водных процедур" из разных городов Украины. Во многих населенных пунктах Украины местные власти в преддверье праздника обустроили специальные места для купания.