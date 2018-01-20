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Вступил в силу закон о замене термина "инвалид" на "лицо с инвалидностью"

Люди с инвалидностью
13:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине вступил в силу закон, который предусматривает замену слова "инвалид" на "лицо с инвалидностью".

В Украине вступил в силу закон № 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Закон разработали во исполнение пункта 105 раздела "Создание эффективной системы предотвращения и противодействия дискриминации" Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года.

Слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменили в 44 законах соответственно словами "лицо с инвалидностью", "лицо с инвалидностью в результате войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах.

Закон направлен на приведение действующего законодательства в части соцзащиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней и внедрение европейских стандартов в этой сфере.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины", которым из законодательства исключается термин "инвалид" и вводится термин "лицо с инвалидностью". Верховная Рада приняла этот закон 19 декабря 2017 года 232 голосами народных депутатов.

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