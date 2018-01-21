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МИД: Среди пострадавших во время нападения на отель в Кабуле могут быть украинцы

МИД Украины
11:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что среди пострадавших во время нападения на отель Intercontinental в Кабуле могли быть украинцы.

Среди пострадавших в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле могли быть украинцы. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", - отметил он.

Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле

Как сообщалось, нападение на отель Intercontinental в Кабуле было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени. По данным министерства внутренних дел страны, в результате нападения погибли шестеро гражданских, в том числе одна иностранка. Ранения получили семь человек, среди которых по меньшей мере трое военных. Во время операции были убиты четверо нападавших. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

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Новости Украины, Кабул, МИД Украины, Нападение, Нападение на отель в Кабуле, Отель Intercontinental, Украинцы.
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