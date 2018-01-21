В МОЗ назвали противопоказания к вакцинации против кори

Министерство здравоохранения Украины обнародовало противопоказания к вакцинации против кори. Как сообщил МОЗ на своей странице в Facebook, в соответствии с мировыми стандартами легкие простуды с температурой до 38°С не являются такими противопоказаниями.

К противопоказаниям относятся: острые заболевания, при которых наблюдается температура выше 38,5°С; беременность; аллергия на составляющие вакцины; заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться.

Также отмечается, что при наличии временных противопоказаний ребенок получает так называемое медотвод от прививок. Но в дальнейшем пропущенные прививки нужно наверстать.