Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Кабуле

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане в результате террористического нападения на отель.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook. "Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании.

"Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - написал Порошенко.

Он сообщил, что поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь семьям украинцев, погибших в Афганистане.

«По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане», - написал президент.

Вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человек.

Удалось спасти 126 человек, среди них 41 иностранца.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан". Сегодня, 21 января, в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы.

Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины.