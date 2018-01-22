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Новости: Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Кабуле Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Кабуле
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Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Кабуле
01:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент выразил искренние соболезнования семьям всех погибших.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане в результате террористического нападения на отель.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook. "Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании.

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"Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - написал Порошенко.

Он сообщил, что поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь семьям украинцев, погибших в Афганистане.

«По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане», - написал президент.

Вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человек.

Удалось спасти 126 человек, среди них 41 иностранца.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан". Сегодня, 21 января, в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы.

Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины.

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Новости Украины, Афганистан, Кабул, Петр Порошенко, Теракт.
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