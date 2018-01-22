Порошенко открыл выставку, посвященную 100-летию независимости УНР

Президент Петр Порошенко открыл выставку "Українське коло" ("Украинский круг"), посвященную Дню соборности Украины и 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР).

Как передает корреспондент, экспозиция открылась сегодня в Музее истории Киева.

Глава государства подчеркнул, что 22 января Украина отмечает не только День соборности, но и 100-летие принятия IV Универсала Центральной Рады, которым была провозглашена независимость УНР.

"Драгоценные экспонаты, представленные здесь, будто возвращают нас в те далекие времена. Эти сокровища вызывают искренний, неподдельный интерес и естественное волнение. Мы буквально чувствуем дыхание эпохи", - заявил Порошенко.

"Современная Украина является наследницей многовековых государственно-национальных традиций, возрожденных во время и в результате Украинской революции 1917-1921 годов", - отметил президент, добавив, что идея государственной самостоятельности была поставлена на повестку дня и закалена во время революции и стала мощной силой.

Глава государства отметил уникальность экспонатов этой выставки: "Экспозиция, которая открывается сегодня в Музее истории Киева, действительно является уникальной. Большая печать Украинской Народной Республики, печать Центральной Рады; флаги, мемориальные вещи лидеров Украинской революции прошлого века; секретный приказ Симона Петлюры, напечатанный на носовом платке и зашитый под подкладку одежды".

"Эта выставка - важная составляющая в чествовании столетия нашей Украинской национальной революции", - подчеркнул Порошенко.