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Дмитрий Сус может выйти из-под домашнего ареста, внеся залог в 1,76 млн гривень

Электронный браслет
12:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: По решению Соломенского районного суда Дмитрию Сусу изменили меру пресечения на залог в 1.76 млн гривень.

Соломенский районный суд г.Киева изменил меру пресечения экс-заместителю руководителя департамента Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам в сфере экономики Дмитрию Сусу с домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета на залог в сумме 1,76 млн грн, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщалось, детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали Д.Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь".

Д.Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.

7 июля 2017 года Соломенский районный суд г.Киева отправил Д.Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета, хотя прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в 5 млн грн.

По решению суда Д.Сус находится под домашним арестом в Хмельницком.

По словам адвоката, Д.Сус носит электронный браслет с 28 июля и выполняет все процессуальные обязательства.

Апелляционный суд г.Киева оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета.

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Новости Украины, Дмитрий Сус, Домашний арест, Коррупция, Соломенский суд, Электронный браслет.
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