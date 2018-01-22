Теракт в Кабуле: личности 5 жертв среди украинцев установлены
Новости Украины: Директор Департамента консульской службы МИД заявил, что пятерых погибших в Кабуле уже идентифицировали.
Среди семи погибших в Кабуле украинцев - пять мужчин и две женщины, личности пятерых жертв уже установлены, над идентификацией двух тел еще работают.
Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Подтверждена гибель 7 граждан. Пять тел уже идентифицировали, два тела в процессе идентификации, поскольку очень пострадали в пожаре. Среди погибших две женщины. Выражаю соболезнования родным", - сказал он.
По словам Погорельцева, на месте работает консул, которого отправили из посольства в Таджикистане для оперативного решения вопросов с идентификацией, их репатриацией и т.п.
"Как решатся вопросы с идентификацией, то задержки с репатриацией здесь не будет", - сказал он.
В МИДе сейчас не называют фамилии погибших.
"Наши граждане находятся в безопасном месте, на одной из военных баз. Часть из тех, которые были на военной базе, уже вернулись в гостиницу. Речь идет о 19 лицах. Очевидно, какая-то часть из них или все они - граждане Украины. Это согласно информации наших партнеров", - добавил Погорельцев.
Он заверил, что в гостинице сейчас безопасно.
"Там все под контролем компетентных правоохранительных органов Афганистана. Прямой угрозы кому-либо из граждан Украины нет", - сказал Погорельцев.