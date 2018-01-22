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Президент заявил, что закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениям

Петр Порошенко
12:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Ни дух, ни буква закона по Донбассу не противоречат Минским договоренностям, считает Президент Украины.

Принятый Верховной Радой закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не противоречит Минским соглашениям, Киев соблюдает все свои международные обязательства, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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"Хочу подчеркнуть, что ни дух, ни буква этого закона не противоречат Минским соглашениям, как это хочет представить Москва. В отличие от России, которая ищет любой повод, чтобы их не исполнять, Украина неуклонно соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства", - заявил он в ходе праздничного собрания по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики в понедельник в Киеве.

Президент Украины отметил, что адресует эти слова присутствующим дипломатам и призвал передать соответствующие месседжи в свои столицы.

П.Порошенко пояснил, что закон по Донбассу фиксирует право Украины на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН и детализирует механизм его реализации.

В то же время, по словам президента, данный закон подтверждает приоритетность мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.

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Новости Украины, Верховная Рада, Война с РФ, Минские соглашения, Петр Порошенко, Президент Украины, РФ, Украина.
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