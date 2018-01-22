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Украина совместно с ЕС противодействует "фейкам" РФ

"Фейковые новости"
13:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

Новости Украины: Украина и европейские партнеры ищут методы противодействия российским "фейкам".

Украина совместно с европейскими партнерами ищет ответ на вопрос, как противодействовать российским "фейкам", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

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"Ответ на вопрос, как бороться с российской пропагандой, которая подрывает суверенитет и демократию во всем мире (сейчас это уже признано), ищут на уровне Евросоюза, на уровне его отдельных стран-членов, и мы координируем наши усилия извне с нашими партнерами. А внутри страны я рассчитываю на саморегуляцию и предложения со стороны украинских медиасообществ", - заявил П.Порошенко на торжественном собрании в понедельник в Киеве по случаю Дня соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики.

Он отметил, что проблема противодействия распространению российских фейков в украинском информационном пространстве так же актуальна, как и 100 лет назад.

Президент подчеркнул, что российские фейки "иногда не без удовольствия тиражирует наша оппозиция, время от времени их публикуют даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические и европейские".

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Все по теме:

Новости Украины, Европа, ЕС, Петр Порошенко, РФ, Сотрудничество с ЕС, Украина, Фейки.
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