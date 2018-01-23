В 2018 году Украина планирует закупить около 2 млн доз вакцины против кори

Поставка в Украину 1 млн доз вакцин от кори ожидается в апреле, следующая поставка в 900 тыс. доз вакцин ожидается в ноябре.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, которая с 11 января курирует в министерстве закупки лекарств.

"В апреле ожидается поставка одного миллиона доз вакцин от кори. Следующая поставка в 900 тысяч доз вакцин ожидается в ноябре. Проблем с наличием вакцин быть не должно", - заявила она.

Накануне глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что вакцины от кори, паротита и краснухи на Закарпатье от Минздрава нет вообще. Тем временем, количество случаев заболеваний растет каждый день - сейчас это около 300 человек по области.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 22 января, зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 - у детей.