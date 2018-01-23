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Министр соцполитики рассказал, какие пенсии вырастут больше всего

Военнослужащий
22:31 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Больше всего вырастут пенсии военных, принимавших участие в боях в АТО.

Для повышения пенсий военнослужащим в 2018 году нужно 10 миллиардов гривень, в 2019 - 17 млрд грн.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Цензор.Нет".

"У нас сегодня 544 тысячи пенсионеров-силовиков. Если сравнить с общим количеством пенсионеров - 11 млн 700 тысяч - их не так много. Для повышения пенсий всем пенсионерам (которое мы уже провели) на год необходимо 60 млрд. А для военных пенсионеров в 2018 году необходимо 10 млрд, в 2019 - 17 млрд грн. То есть, реально мы на военных направляем значительно больше денег, чем для гражданских. Если для гражданских повышение прошло в районе 30%, то для военных пенсионеров (тех, кто уже на пенсии) мы выходим на повышение пенсий на 77%", - заявил Рева.

Он подчеркнул, что для военнослужащих формульный перерасчёт является новшеством.

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"Наши подсчеты показывают, что пенсии, рассчитанные по новому закону, для тех, кто собирается выходить на пенсию, будут выше, чем по старому. Больше всего пенсии вырастут у тех, кто принимал участие в боевых действиях в зоне АТО", - подчеркнул министр.

Касательно перерасчёта пенсий военным пенсионерам, подчеркнул Рева, он будет проходить в три этапа.

"На первом этапе перерасчет будет производиться по тем материалам, которые есть в пенсионном деле, исходя из уровня средней зарплаты в Украине 3264 грн 40 коп. Затем каждый военнослужащий может взять справку о своем обеспечении за любой период его службы и представить в Пенсионный фонд. Пенсионный Фонд выберет два года с самыми высокими коэффициентами и сделает еще один перерасчет, снова с 1 января. И, наконец, с 1 декабря мы делаем третий перерасчет - уже по уровню новой средней зарплаты в Украине - это 5266 грн", - объяснил министр соцполитики.

В среднем, по расчетам Минсоцполитики, пенсия должна увеличиться на 2300 грн. "Это в среднем. Общая пенсионная формула, которой мы придерживаемся, такова. 3764 грн 40 коп. умножается на индивидуальный коэффициент страхового стажа. В 2018 году мы будем руководствоваться цифрой 5 266. В 2019 году - 5800. В 2020 - 6300. То есть, по мере увеличения средней зарплаты будет расти этот показатель, и при равных для всех показателях у человека увеличивается пенсия даже в зависимости от года выхода на пенсию", - рассказал министр.

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Новости Украины, Андрей Рева, Военнослужащие, Военнослужащий, Пенсии, Украина, Участники АТО.
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