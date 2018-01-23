Министр соцполитики рассказал, какие пенсии вырастут больше всего

Для повышения пенсий военнослужащим в 2018 году нужно 10 миллиардов гривень, в 2019 - 17 млрд грн.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Цензор.Нет".

"У нас сегодня 544 тысячи пенсионеров-силовиков. Если сравнить с общим количеством пенсионеров - 11 млн 700 тысяч - их не так много. Для повышения пенсий всем пенсионерам (которое мы уже провели) на год необходимо 60 млрд. А для военных пенсионеров в 2018 году необходимо 10 млрд, в 2019 - 17 млрд грн. То есть, реально мы на военных направляем значительно больше денег, чем для гражданских. Если для гражданских повышение прошло в районе 30%, то для военных пенсионеров (тех, кто уже на пенсии) мы выходим на повышение пенсий на 77%", - заявил Рева.

Он подчеркнул, что для военнослужащих формульный перерасчёт является новшеством.

"Наши подсчеты показывают, что пенсии, рассчитанные по новому закону, для тех, кто собирается выходить на пенсию, будут выше, чем по старому. Больше всего пенсии вырастут у тех, кто принимал участие в боевых действиях в зоне АТО", - подчеркнул министр.

Касательно перерасчёта пенсий военным пенсионерам, подчеркнул Рева, он будет проходить в три этапа.

"На первом этапе перерасчет будет производиться по тем материалам, которые есть в пенсионном деле, исходя из уровня средней зарплаты в Украине 3264 грн 40 коп. Затем каждый военнослужащий может взять справку о своем обеспечении за любой период его службы и представить в Пенсионный фонд. Пенсионный Фонд выберет два года с самыми высокими коэффициентами и сделает еще один перерасчет, снова с 1 января. И, наконец, с 1 декабря мы делаем третий перерасчет - уже по уровню новой средней зарплаты в Украине - это 5266 грн", - объяснил министр соцполитики.

В среднем, по расчетам Минсоцполитики, пенсия должна увеличиться на 2300 грн. "Это в среднем. Общая пенсионная формула, которой мы придерживаемся, такова. 3764 грн 40 коп. умножается на индивидуальный коэффициент страхового стажа. В 2018 году мы будем руководствоваться цифрой 5 266. В 2019 году - 5800. В 2020 - 6300. То есть, по мере увеличения средней зарплаты будет расти этот показатель, и при равных для всех показателях у человека увеличивается пенсия даже в зависимости от года выхода на пенсию", - рассказал министр.