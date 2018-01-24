Сотрудники НАБУ проводят обыск у первого замглавы ГМС Пимаховой

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду с утра проводят обыск у первого заместителя главы Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Дины Пимаховой, сообщил ее адвокат Богдан Хмельницкий.

"Утро снова начинается с клиентов. Прямо сейчас НАБУ проводит обыск у моего клиента Дины Пимаховой. Сотрудники НАБУ отказались дожидаться адвоката, выломали дверь и приступили к обыску", - написал Б.Хмельницкий на странице в Фейсбуке несколько часов назад.

Позднее он добавил, что прибыл на место. "Дверь выломана. Буду разбираться в ситуации", - написал адвокат и выложил фото нескольких людей в форме с надписью НАБУ.

Ранее интернет-издание Insider со ссылкой на источник сообщало о том, что НАБУ проводит обыск дома у Д.Пимаховой. При этом указывалось, что в НАБУ не исключают ее задержание.

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года в Государственной миграционной службе Украины (ГМС) заявили о задержании агента НАБУ при попытке дачи взятки первой замглавы ГМСУ Д.Пимаховой. "В течение нескольких месяцев агент НАБУ… неоднократно пытался спровоцировать Д.Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности", - заявили в ведомстве.

По информации ГМС, Д.Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку, после чего правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы. "В результате при попытке передать первую часть взятки в размере $15 тыс. агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность, предусмотренную ст.370 Уголовного кодекса – "провокация подкупа", - заявили в ведомстве.

В НАБУ заявили, что никогда не провоцировали ни одного из чиновников ГМС на взятку, а Генпрокуратура и СБУ "незаконно вмешались" в их спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС, задержав 29 ноября их детектива, работавшего под прикрытием. По убеждению НАБУ, на самом деле имеет место "спланированная диверсия" в отношении сотрудников Бюро и САП, реализованная СБУ и санкционированная генпрокурором.

В середине декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодникий заявил, что уголовное производство в отношении Д.Пимаховой открыто, но до логического завершения оно не будет доведено из-за проведенной Службой безопасности Украины спецоперации.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что готов поддержать обвинение против первого замглавы Госмиграционной службы, если руководитель САП примет такое решение.