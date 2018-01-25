Правительство надеется снизить уровень смертности на дорогах

В течение этого года планируется уменьшение смертности на дорогах на 30% благодаря мерам безопасности. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Мы ставим цель сейчас, с помощью тех мер, которые будем делать в этом году, уменьшить смертность по крайней мере на 30%. 4-5 тыс. человеческих жизней мы сможем спасти, если правильно восстановим систему", - отметил он.

В. Гройсман сообщил, что в течение 2014-2017 годов потеряно 15 тыс. 300 человек на дорогах.

Премьер подчеркнул, что на 27-м году независимости Украины ни одного прорыва в обеспечении безопасности в дорожном движении нет.

"Дороги мы делаем... Но когда мы начинаем строить новые дороги, мы видим, что скорость проезда по этим дорогам увеличивается, а никаких практических технических средств безопасности снижение скорости нет", - сказал он.

Речь идет, по его словам, не только о вопросах контроля скорости, но и строительства необходимых элементов, которые уменьшают скорость на дорогах.

С 1 января 2018 года автомобилисты должны ездить в населенных пунктах с максимальной скоростью в 50 км/ч.