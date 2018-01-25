Правительство надеется снизить уровень смертности на дорогах
Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил о поставленной цели значительно снизить смертность на дорогах.
В течение этого года планируется уменьшение смертности на дорогах на 30% благодаря мерам безопасности. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
"Мы ставим цель сейчас, с помощью тех мер, которые будем делать в этом году, уменьшить смертность по крайней мере на 30%. 4-5 тыс. человеческих жизней мы сможем спасти, если правильно восстановим систему", - отметил он.
В. Гройсман сообщил, что в течение 2014-2017 годов потеряно 15 тыс. 300 человек на дорогах.
Премьер подчеркнул, что на 27-м году независимости Украины ни одного прорыва в обеспечении безопасности в дорожном движении нет.
"Дороги мы делаем... Но когда мы начинаем строить новые дороги, мы видим, что скорость проезда по этим дорогам увеличивается, а никаких практических технических средств безопасности снижение скорости нет", - сказал он.
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Речь идет, по его словам, не только о вопросах контроля скорости, но и строительства необходимых элементов, которые уменьшают скорость на дорогах.
С 1 января 2018 года автомобилисты должны ездить в населенных пунктах с максимальной скоростью в 50 км/ч.