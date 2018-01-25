МИД выясняет, пострадали ли граждане Украины при аварии поезда в Италии

Министерство иностранных дел выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших во время крушения поезда близ Милана. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Информация о наличии украинцев среди пострадавших выясняется", - сказала Беца.

Как сообщалось, утром в четверг, 25 января, поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов в районе города Пйотелло. В результате аварии погибли по меньшей мере трое человек, десять раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, незначительные ранения получили сотни людей, которых также госпитализируют.

На место происшествия прибыли спасательные службы и полиция. Спасатели пытаются достать людей, которые оказались в ловушке в изувеченном поезде.

Участок северной железной дороги, где произошла авария, сейчас перекрыт. Что стало причиной аварии, не сообщается.