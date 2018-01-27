Взрыв в Кабуле: МИД Украины проверяет информацию об украинцах

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших от теракта в Кабуле, который произошел в субботу утром.

"Снова теракт в Кабуле. Категорически осуждаем. Выражаем сочувствие. МИД проверяет информацию о гражданах Украины", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.

В свою очередь посол Украины в Афганистане Виктор Никитюк в эфире телеканала "112.Украина" в субботу сообщил, что пока информации о пострадавших украинцах нет.

"Сейчас у нас нет информации о наличии украинцев среди пострадавших в результате взрыва", - сказал посол.

Ране в этот день в афганской столице прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 40 человек, сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана. Кроме того, около 140 человек получили ранения.

Взрыв произошел в районе, в котором расположены многие правительственные учреждения и иностранные посольства. По сообщению Би-Би-Си, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт.