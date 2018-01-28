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Оккупанты в Крыму выпустили крымскотатарского активиста Куламетова

Крымские татары
12:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В аннексированном Крыму освободили крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, который обвиняется в "пропаганде символики экстремистских организаций".

"Власть" аннексированного Крыма освободила крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, который обвиняется в "пропаганде символики экстремистских организаций". Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Крымскотатарского активиста Гирая Куламетова 28 января 2018 года освободили после десятидневного ареста за публикацию видеоролика в социальной сети в 2012 году", - отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что 18 января "Белогорский районный суд" рассмотрел административное дело крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, которого задержали в этот же день в Старом Крыму после обыска в его доме. Куламетова обвинили в "пропаганде атрибутики или символики экстремистских организаций".

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Новости Украины, Гирай Куламетов, Крымскотатарский активист, Обвинение, Оккупированный Крым, Освобождение, Пропаганда символики, Экстремистская организация.
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