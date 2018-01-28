Оккупанты в Крыму выпустили крымскотатарского активиста Куламетова

"Власть" аннексированного Крыма освободила крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, который обвиняется в "пропаганде символики экстремистских организаций". Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Крымскотатарского активиста Гирая Куламетова 28 января 2018 года освободили после десятидневного ареста за публикацию видеоролика в социальной сети в 2012 году", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 января "Белогорский районный суд" рассмотрел административное дело крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, которого задержали в этот же день в Старом Крыму после обыска в его доме. Куламетова обвинили в "пропаганде атрибутики или символики экстремистских организаций".