По данным ООН и ВОЗ, в Украине недоедают 1,2 миллиона человек

В Украине 1,2 миллиона испытывают человек острую нехватку продовольствия.

Об этом сообщает ООН со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы, передает Украинская правда.

В ООН отмечают, что 1,2 миллиона человек - это 26 процентов от всего населения Украины.

Кроме Украины, в список стран, испытывающих проблемы с продовольствием в результате конфликта, вошли Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали.

В целом, по данным ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек годом ранее их было 777 млн. Это увеличение специалисты связывают с ростом количества и интенсивности конфликтов.