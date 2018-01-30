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Новости: По данным ООН и ВОЗ, в Украине недоедают 1,2 миллиона человек По данным ООН и ВОЗ, в Украине недоедают 1,2 миллиона человек
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По данным ООН и ВОЗ, в Украине недоедают 1,2 миллиона человек

Недоедание
00:04 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В организации связывают продовольственный кризис с военным конфликтом на Донбассе.

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Об этом сообщает ООН со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы, передает Украинская правда.

В ООН отмечают, что 1,2 миллиона человек - это 26 процентов от всего населения Украины. 

Кроме Украины, в список стран, испытывающих проблемы с продовольствием в результате конфликта, вошли Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали.

В целом, по данным ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек годом ранее их было 777 млн. Это увеличение специалисты связывают с ростом количества и интенсивности конфликтов.

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Новости Украины, ВОЗ, Недоедание, Нехватка продовольствия, ООН, Статистика, Украина.
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