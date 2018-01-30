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На повышение квалификации учителей из бюджета выделено 400 млн гривень

Первый класс
13:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В бюджете предусмотрен почти миллиард на нужды начальных школ. Из этой суммы около 400 млн пойдет на повышение квалификации учителей.

В 2018 году на финансирование изменений в учебном процессе в Государственном бюджете предусмотрено почти 1 млрд гривен. Об этом во время презентации онлайн-курса для учителей начальной школы, которые будут обучать 1-й класс с сентября 2018 года заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Новая украинская школа предусматривает три главных компонента - новое содержание образования, другие методики обучения и новую образовательную среду. В бюджете предусмотрено почти миллиард на оборудование начальной школы и мобильную мебель, для того чтобы можно было конструировать образовательное пространство и материалы, с которыми могут работать учителя", - сообщила Л.Гриневич.

Согласно плану, в частности, на приобретение техники предусмотрено 163,81 млн гривен, а 386,5 млн гривен - повышение квалификации учителей.

После принятия нового образовательного закона в Украине для всех учителей первых классов будет обязательным повышение квалификации.

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Новости Украины, Госбюджет, Министерство образования, Украина, Учителя, Школы.
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