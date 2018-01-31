Гройсман и Порошенко выразили соболезнования в связи со смертью Каденюка

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родным и близким скончавшегося в среду утром в возрасте 67 лет умер первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

"Умер Леонид Каденюк. Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Ранее о кончине Л.Каденюка со ссылкой на его друзей сообщило "Радио Свобода". "По предварительным данным, Каденюк умер внезапно во время пробежки в районе - Царское село (Печерский район – прим.ред) в Киеве", - говорится в обнародованной на их сайте заметке.

При этом интернет-сайт "hromadske.ua" сообщает, что им подтвердили данные о смерти Л.Каденюка в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

28 января Л.Каденюку исполнилось 67 лет.

Л.Каденюк в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты с растениями.

Президент Петр Порошенко также выразил соболезнование в связи со смертью первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Соответствующий текст он разместил на своей странице в Facebook.

"Отошел в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие. Ураинские космические исследования продолжаются, живет и становится на защиту страны наше ракетостроения. Вечная память первому украинскому космонавту... ", - написал он.

Герой Украины Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох. Основная цель проведения экспериментов - изучение влияния состояния невесомости на фотосинтетический аппарат растений, на оплодотворение и развитие зародыша, на экспрессию генов в тканях сои и репы, на содержание фитогормонов в растениях репы, на углеводный метаболизм и ультраструктуры клеток проростков сои, на процесс поражения проростков сои патогенным грибом фитофторы.