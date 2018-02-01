Гужва попросил убежища в Австрии

Игорь Гужва мотивирует свои действия возможным давлением на него со стороны судебной системы.

"Проведенное президентом массовое расформирование судов подсадило каждого судью на крючок. И резко снизило и без того небольшие возможности судебной системы сопротивляться давлению. Манипулируя уголовными делами и угрозой тюрьмы, власти получили бы рычаг давления на меня с целью изменить редакционную политику "Страны"… После отъезда из Украины и обращения за политическим убежищем, этот важнейший рычаг давления уже не может быть использован", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

И.Гужва подчеркнул, что это был главный мотив для выезда.

Также главред подтвердил, что выехал "совершенно легально", так как 6 января истекло действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева вынесенная ранее.

"После этого я свободно покинул страну", добавил И.Гужва в своем заявлении.

В обращении редакции интернет-газеты "Страна" к президенту Украины Петру Порошенко, обнародованном на сайте издания в среду вечером говорится: "Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину".

При этом И.Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы.

"Наш сайт будет работать в прежнем формате, наращивая обороты и активно развиваясь", - подчеркнули в редакции.

В заявлении также утверждается, что за время работы на издание оказывалось "беспрецедентное давление": против главного редактора "Страны" открыто 5 уголовных производств, в редакции и квартирах журналистов проходили обыски.

Издание "Страна" заявило также о готовности продолжать работу в предвыборное время. "Мы защитили наш сайт от возможной блокировки. Мы отработали схему работы журналистов вне офиса, на случай новых атак и обысков", - пояснили в редакции.

В то же время, бывший первый заместитель администрации президента Украины (времен президентства Виктора Януковича) Андрей Портнов на своей странице в Фейсбуке написал о подробностях данной ситуации. "Шестого января сотрудники Генеральной прокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения … Игорю Гужве. Он легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища", - утверждает А.Портнов.

А.Портнов также утверждает, что австрийские власти выдали И.Гужве документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой, и приступили к рассмотрению материалов.

Как сообщалось, 22 июня 2017 года в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" И.Гужва. Как сообщил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.