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Прогноз погоды в Украине на 2 февраля: продолжит поступать тепло

Погода в Украине
14:10 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украину 2 февраля продолжит поступать теплая воздушная масса, небольшой дождь ожидается в северных и восточных областях.

В ближайшие сутки на территорию Украины продолжит поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы; погоду будет определять поле пониженного давления, западных, северных и восточных областей - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, местами северных и восточных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в Карпатах и Закарпатье умеренные осадки; на остальной территории без осадков.

На дорогах Левобережья местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, на востоке страны 3-8° мороза, днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 11° тепла.

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По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 февраля самая высокая температура днем была +9,3 в 2002 году, самая низкая ночью -25,5 в 2012 году.

В Киеве – небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

В западных областях дождь, температура ночью 2...4, днем +7...+9.

На севере Украины дождливо. Температура воздуха ночью 1...3, днем +5...+7 .

В центре Украины ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 0...2 градусов, днем +4...+6 .

На востоке Украины местами дождь. Температура воздуха ночью -4...-6 градуса, днем +2...+4.

На юге Украины ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +8...+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов. 

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8. 

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Новости Украины, 2 февраля, Местами дожди, Осадки, Погода в городах, Погода в регионах, Прогноз погоды в Украине, Солнечно, Тепло.
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