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Президент Украины назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов

Петр Порошенко
14:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко назначил стипендии детям погибших журналистов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

Соответствующий документ обнародован в субботу на сайте Главы государства.

Указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Юстине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова - Елене Черниковой (2014 года рождения).

Виктор Гурняк и Александр Черников погибли, защищая независимость Украины в районе проведения антитеррористической операции.

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Документ был разработан по инициативе общественности во исполнение предварительного решения Главы государства от 16 сентября 2017 года относительно внедрения дополнительных мероприятий относительно социальной защиты детей журналистов, которые погибли или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и повышения эффективности государственной поддержки работников средств массовой информации и их семей.

Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области. Он был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. Даже на поле боя Гурняк продолжал активную журналистскую деятельность. Его работы были размещены на выставках в Польше, Эстонии и Германии. В частности, фотовыставку Виктора Гурняка с почти полсотней фотографий с линии фронта, освобожденных и оккупированных городов с востока Украины "Донбасс: война и мир" открыли 10 декабря 2014 года в Европарламенте. С 16 по 31 января 2015 года в Украинском национальном музее в Чикаго (США) проходила фотовыставка авторских работ "Виктор Гурняк: дорога с Майдана".

22 января 2015 года в бою под Донецким аэропортом во время выполнения военного задания погиб боец 9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады Александр Черников (позывной "Репортер"). При жизни он работал журналистом в телепрограмме "Губернские хроники" на 9 телеканале Днипра. Многие зрители запомнили его как автора и ведущего программы "Тема недели", которая выходила на 51 канале Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании. Экипаж БМД, в котором "Репортер" был оператором-наводчиком, уничтожил, как минимум, одну единицу вражеской техники. Александр Черников посмертно был награжден орденом "За мужество" III степени. В Днипре в честь погибшего журналиста назвали улицу. 6 декабря 2016 года в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара, где учился Александр Черников, был торжественно открыт мемориал в его честь.

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Новости Украины, Александр Черников, Виктор Гурняк, Петр Порошенко, Погибшие журналисты, Стипендии, Указ президента, Украина.
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