Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Меттис процитировал строки из Гимна Украины во время встречи с Полтораком Меттис процитировал строки из Гимна Украины во время встречи с Полтораком
Новости: Глава МИД Польши рассказал об историческом диалоге с Киевом Глава МИД Польши рассказал об историческом диалоге с Киевом
Новости: Олимпиада-2018: Украинские биатлонистки и лыжники уже в Пхенчхане Олимпиада-2018: Украинские биатлонистки и лыжники уже в Пхенчхане
Новости: Реальная жизнь женщин гарема в картинах (Фото) Реальная жизнь женщин гарема в картинах (Фото)
X

Так называемый "заместитель министра спорта" Крыма арестован херсонским судом

Херсонский городской суд
14:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ksm.ks.court.gov.ua

Новости Украины: Суд арестовал бывшего "замминистра" оккупированного Крыма.

Херсонской городской суд арестовал бывшего "заместителя министра спорта" Совета министров самопровозглашенной оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

Оккупанты в Крыму оставили Рамазанова под арестом до 23 февраля
Оккупанты в Крыму оставили Рамазанова под арестом до 23 февраляЧитать полностью

"Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему "заместителю министра спорта" в псевдо правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене", - написал заместитель прокурора.

Напомним, 2 февраля 2018 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывшего "заместителя министра спорта" совета министров самопровозглашенной оккупационной власти. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, этот человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Следователи Главного управления СБУ в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Удовиченко, Аннексированный Крым, Арест, Крым, СБУ, Суд, Херсонский городской суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Выборы в РФ: крымскотатарский народ собирается протестовать Во Львовской области отмечают прирост туристов Адвокаты обжалуют в суде приговор Саакашвили

Последние новости

Регина Тодоренко показала свою маму В Канаде выпустят необычную монету в форме украинской писанки (Видео) Как молоды мы были: старые снимки из жизни детского сада 1960-х годов (Фото)
Сегодня читают
01 "Хаббл" сфотографировал интересное космического явление
02 Диетологи рассказали, как похудеть зимой без голоданий
03 Новый летательный аппарат Bell V-280 Valor совершил испытательный полет (Видео)
04 В Перу обнаружили странный объект
05 Гассиев - Дортикос: когда и где смотреть бой
Новости сегодня
14:47 Причастность Портнова к оккупации Крыма проверит прокуратура
14:44 В Японии запустили в космос самую маленькую в мире ракету (Видео)
14:43 Смех да и только: лучшие демотиваторы этого дня
14:33 В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие и раненые
14:33 Неизвестный открыл стрельбу в Италии: есть пострадавшие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США рассчитывают на скорое проведение военной реформы в Украине США ожидают проведение военной реформы от Украины
Новости: Гройсман просит НКРЭКУ объяснить причину роста цены на электричество НКРЭКУ объяснит причину роста цены на электричество
Новости: МИД Украины рассматривает запрос РФ на открытие участков к выборам президента РФ направила запрос в Украину на открытие участков
Новости: Врачи назвали целебные свойства репчатого лука Врачи назвали целебные свойства репчатого лука
Добавить комментарий
0