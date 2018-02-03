Так называемый "заместитель министра спорта" Крыма арестован херсонским судом
Новости Украины: Суд арестовал бывшего "замминистра" оккупированного Крыма.
Херсонской городской суд арестовал бывшего "заместителя министра спорта" Совета министров самопровозглашенной оккупационной власти Крыма.
Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.
"Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему "заместителю министра спорта" в псевдо правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене", - написал заместитель прокурора.
Напомним, 2 февраля 2018 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывшего "заместителя министра спорта" совета министров самопровозглашенной оккупационной власти. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, этот человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.
Следователи Главного управления СБУ в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.