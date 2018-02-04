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Украинка пыталась вывезти в РФ 200 кг мяса
00:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Украинка пыталась вывезти в Российскую Федерацию контрабандное мясо.

Сегодня в пункте контроля для железнодорожного сообщения “Конотоп” во время проверки поезда “Одесса-Москва” пограничники Сумского отряда обнаружили большое количество мясопродукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полками для багажа пассажирского купе обнаружил хозяйственные сумки и пакеты с мясом, общий вес которого составил около 200 килограммов", - говорится в сообщении.

Пыталась вывезти в Российскую Федерацию этот товар гражданка Украины, пассажирка этого поезда.

"Сейчас по решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукции не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы", - отметили в ведомстве.

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Новости Украины, ГПСУ, Контрабанда, РФ, Украина.
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