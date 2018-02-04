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Медицинской реформа: когда украинцы ощутят изменения

Прием у врача
14:33 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ульяна Супрун рассказала, что украинцы смогут заключать договора-декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами с апреля.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью НВ рассказала, что медицинская реформа на самом деле еще не стартовала, поскольку депутаты не выполнили просьбы Минздрава проголосовать за нее летом и до конца 2017 года году не хватило времени для подготовительного этапа реформы.

В связи с этим отличия в медобслуживании украинцы увидят только весной.

"Начиная с апреля, украинцы смогут заключать договора-декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами, при этом выбирая их безотносительно к месту регистрации", - заявила У. Супрун.

Она также посоветовала украинцам выбирать врача уже сейчас.

"Чем быстрее вы найдете такого человека, тем быстрее реформа начнется лично для вас. Каждый врач набирает до 2 тыс. пациентов и хорошо, если о вашем желании пользоваться его услугами он будет знать заранее", - пояснила и.о. министра здравоохранения.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом медицинскую реформу.

28 декабря 2017 года законы, необходимые для старта медицинской реформы подписал президент Украины Петр Порошенко.

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Новости Украины, Медицина, Медицинской реформа, Медобслуживание, Минздрав, Ульяна Супрун.
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