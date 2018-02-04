Медицинской реформа: когда украинцы ощутят изменения
Новости Украины: Ульяна Супрун рассказала, что украинцы смогут заключать договора-декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами с апреля.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью НВ рассказала, что медицинская реформа на самом деле еще не стартовала, поскольку депутаты не выполнили просьбы Минздрава проголосовать за нее летом и до конца 2017 года году не хватило времени для подготовительного этапа реформы.
В связи с этим отличия в медобслуживании украинцы увидят только весной.
"Начиная с апреля, украинцы смогут заключать договора-декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами, при этом выбирая их безотносительно к месту регистрации", - заявила У. Супрун.
Она также посоветовала украинцам выбирать врача уже сейчас.
"Чем быстрее вы найдете такого человека, тем быстрее реформа начнется лично для вас. Каждый врач набирает до 2 тыс. пациентов и хорошо, если о вашем желании пользоваться его услугами он будет знать заранее", - пояснила и.о. министра здравоохранения.
Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом медицинскую реформу.
28 декабря 2017 года законы, необходимые для старта медицинской реформы подписал президент Украины Петр Порошенко.