Медицинской реформа: когда украинцы ощутят изменения

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью НВ рассказала, что медицинская реформа на самом деле еще не стартовала, поскольку депутаты не выполнили просьбы Минздрава проголосовать за нее летом и до конца 2017 года году не хватило времени для подготовительного этапа реформы.

В связи с этим отличия в медобслуживании украинцы увидят только весной.

"Начиная с апреля, украинцы смогут заключать договора-декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами, при этом выбирая их безотносительно к месту регистрации", - заявила У. Супрун.

Она также посоветовала украинцам выбирать врача уже сейчас.

"Чем быстрее вы найдете такого человека, тем быстрее реформа начнется лично для вас. Каждый врач набирает до 2 тыс. пациентов и хорошо, если о вашем желании пользоваться его услугами он будет знать заранее", - пояснила и.о. министра здравоохранения.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом медицинскую реформу.

28 декабря 2017 года законы, необходимые для старта медицинской реформы подписал президент Украины Петр Порошенко.