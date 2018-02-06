Белорусские активисты провели в Брюсселе акцию в поддержку Сущенко

Пикет группы белорусских активистов вблизи зданий руководящих институтов Евросоюза в Брюсселе прошел в рамках международной кампании протеста против запрета и блокирования в Беларуси независимого информационного портала Charter97.org.

"На территории Беларуси заблокирован доступ к ведущему независимому сайту новостей charter97.org. Газеты и телевидение уже давно находятся под контролем государства. На этом фоне в регионе усиливается влияние российской пропаганды", - заявил организатор пикета Денис Казакевич.

Участники акции также выразили поддержку украинскому журналисту Р. Сущенко, который уже полтора года находится в московской тюрьме ФСБ "Лефортово". Они также передали Р. Сущенко поздравления с днем рождения, которое он будет отмечать 8 февраля.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он приехал с частным визитом. 7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Р. Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

24 января 2018 года Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Р. Сущенко на два месяца - до 30 марта 2018 года. Адвокат Марк Фейгин заявил, что судебные заседания в деле его подзащитного могут начаться в лучшем случае во второй половине февраля.