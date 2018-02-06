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Красный Крест опубликовал годовой отчет о помощи пострадавшим на Донбассе

Флаг Красного Креста
14:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Более 13,7 тыс. граждан в 2017 году получили от МККК ежемесячную денежную помощь на общую сумму более 56 млн грн для обеспечения своих основных потребностей.

В 2017 году Международный Комитет Красного Креста в Украине предоставил 39 семьям, чьи родственники были ранены или погибли в результате конфликта, денежную помощь на общую сумму более 321 тысяча гривен в рамках программы поддержки гражданского населения. Об этом говорится в годовом отчете организации.

Более 13,7 тыс. граждан в 2017 году получили от МККК ежемесячную денежную помощь на общую сумму более 56 млн грн для обеспечения своих основных потребностей.

Как отмечают в МККК, более 86,8 тыс. человек получили больше 375 тыс. продуктовых наборов (по 17 кг каждый) общей численностью около 6,4 тыс тонн. Кроме того, не менее 3,8 тыс. домохозяйств получили в общей сложности 31 млн грн для улучшения жилищных условий зимой. За год МККК доставил около 310 тысяч литров питьевой воды жителям населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения в связи с перебоями водоснабжения.

Также сообщается, что 40 тысяч жителей в 82 населенных пунктах получили помощь для восстановления поврежденных зданий: обогреватели, ПВХ-окна, пластиковые плиты, брезент, цемент, древесину, кирпич, кровельные материалы и прочее; также передано инструменты для строительных бригад.

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Новости Украины, Донбасс, Красный Крест, Помощь, Пострадавшие, Украина.
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