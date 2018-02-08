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Полторак: Около 100 единиц вооружения и военной техники закуплены для ВСУ

Степан Полторак
00:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Министр обороны Украины сообщил, что в прошлом году ВСУ получили более 2,6 тыс. единиц вооружения и техники.

С начала текущего года для нужд Вооруженных сил Украины закуплено около 100 единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"За январь-февраль мы уже получили около 100 единиц вооружения и военной техники. Это средства разведки, автомобильная техника и другое", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.

"На 7млрд гривень мы закупили вооружения и модернизировали военную технику, в соответствии с государственным оборонным заказом. Это дало нам возможность поставить и модернизировать 2650 единиц вооружения и техники. Это управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение и техника тому подобное. Кроме того, это и дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины", - сообщил С.Полторак.

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Новости Украины, Военная техника, ВСУ, Министерство обороны Украины, Степан Полторак.
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