Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Госстате рассказали о рационе украинцев В Госстате рассказали о рационе украинцев
Новости: С территории РФ обстреляли украинских пограничников С территории РФ обстреляли украинских пограничников
Новости: Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день
Новости: Доказано существование новой формы материи Доказано существование новой формы материи
X

Геращенко: Поиском пропавших на Донбассе должны заниматься Украина, РФ и МККК

Ирина Геращенко в Донецкой области
14:44 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко предлагает создать механизм поиска пропавших без вести с участием РФ, Украины, МККК.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко выступает за создание механизма для поиска пропавших без вести на Донбассе. Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Важно создание механизма с участием РФ, Украины, МККК (Международный комитет Красного Креста) с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести, идентификации останков погибших и их захоронения. Уважение к умершим определяет отношение государства к живым, пока же видим, что РФ на государственном уровне не занимается поиском тех, кого послала в донецкие степи убивать. Поиск тел и их идентификация остаются потом болью семей", - подчеркнула она.

Геращенко напомнила, что накануне украинские военные передали тела, идентифицированные как останки граждан РФ, погибших на Донбассе. "Это не первая передача тел тех, кого Кремль послал убивать украинцев, при этом кричат о «настамнет», - отметила политик.

ОБСЕ зафиксировала на территории ОРДЛО новые зенитные комплексы и "Грады"

По ее убеждению, создание механизма должно стать ключевым гуманитарным приоритетом и для ТКГ в Минске, и для встречи министров иностранных дел в “нормандском формате”.

Как сообщалось 7 февраля украинские военные передали тела двух выходцев из Российской Федерации боевикам на оккупированную часть Луганской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ирина Геращенко, МККК, Поиск пропавших без вести, РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы политзаключенные вернулись домой В парламент Израиля внесли законопроект о признании Голодомора в Украине Украинский разведчик осужден за сотрудничество с "ДНР"

Последние новости

Гражданина Беларуси обвинили в шпионаже против Украины Модное окрашивание волос 2018: стильные примеры балаяжа (Фото) Большая часть импорта угля в Украину идет из России
Сегодня читают
01 Медики подсказали, как оставаться бодрым после бессонной ночи
02 Доказано существование новой формы материи
03 Проект будущего: планета Марс в Объединенных Арабских Эмиратах
04 Космический аппарат-убийца догнал европейский спутник
05 Арреола: В моих боях самый тяжелый удар был у Виталия Кличко
Новости сегодня
15:33 8 памяток архитектуры на грани исчезновения
15:32 Внешний вид Анджелины Джоли всерьез обеспокоил ее поклонников
15:26 Татуировки с кружевами, которые никогда не выходят из моды (Фото)
15:21 В Пхенчхане проходит акция протеста против северокорейских спортсменов
15:19 Бермуды первыми в мире отменили разрешение на однополые браки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Принят закон о компенсации контрактникам стоимости съема жилья Военным-контрактникам будут компенсировать аренду жилья
Новости: Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018 Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018
Новости: Прогноз погоды на 9 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями накроет Украину Циклон с мокрым снегом и дождями накроет Украину
Новости: Moto Z2 Force зарегистрировал рекорд падений экраном вниз без повреждений (Видео) Moto Z2 Force зарегистрировал рекорд падений экраном вниз без повреждений (Видео)
Добавить комментарий
0