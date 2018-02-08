Геращенко: Поиском пропавших на Донбассе должны заниматься Украина, РФ и МККК

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко выступает за создание механизма для поиска пропавших без вести на Донбассе. Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Важно создание механизма с участием РФ, Украины, МККК (Международный комитет Красного Креста) с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести, идентификации останков погибших и их захоронения. Уважение к умершим определяет отношение государства к живым, пока же видим, что РФ на государственном уровне не занимается поиском тех, кого послала в донецкие степи убивать. Поиск тел и их идентификация остаются потом болью семей", - подчеркнула она.

Геращенко напомнила, что накануне украинские военные передали тела, идентифицированные как останки граждан РФ, погибших на Донбассе. "Это не первая передача тел тех, кого Кремль послал убивать украинцев, при этом кричат о «настамнет», - отметила политик.

По ее убеждению, создание механизма должно стать ключевым гуманитарным приоритетом и для ТКГ в Минске, и для встречи министров иностранных дел в “нормандском формате”.

Как сообщалось 7 февраля украинские военные передали тела двух выходцев из Российской Федерации боевикам на оккупированную часть Луганской области.